Görlitz (pts029/14.12.2017/15:00) - Das Görlitzer FinTech-Softwareunternehmen DSER GmbH vermeldet für das Geschäftsjahr 2016 überdurchschnittliches Wachstum. Sowohl der Umsatz als auch das Ergebnis sind deutlich gestiegen. Der Gewinn stieg von 105 Teuro (2015) auf knapp 2,4 Mio. Euro (2016). Das rasante Wachstum liegt im Bereich Digitalisierung begründet. Das Eigenkapital steigt somit von 580 Teuro (2015) auf fast 3 Mio. Euro (2016). "Unsere Strategie ist aufgegangen. Wir haben unsere Wachstumsziele gut umgesetzt und mit unserem erweiterten Geschäftsmodell mit Fokus auf FinTech-Softwareentwicklung wesentliche Marktanteile hinzugewonnen", lautet die positive Bilanz des Geschäftsführers Johann Horch. Seit Mitte 2016 stehen bei DSER die geschäftspolitischen Weichen klar auf Wachstum und Bewegung. Im Rahmen einer dualen Strategie erweiterte das Görlitzer Softwareunternehmen sein Leistungsportfolio um wichtige Elemente aus dem FinTech-Bereich. Im angestammten Portfolio-Managementsoftware-Bereich stehen den Kunden jetzt zusätzliche MiFIDII-konforme Funktionalitäten zur Verfügung. Im Bereich FinTech-Softwarelösungen für Banken und Vermögensverwalter erfolgten ein umfangreicher Ausbau des Angebots über Blockchain-Lösungen und Robo-Advisory-Software und die Bündelung der Services in der börsennotierten niiio finance group AG. Bei den Kunden ist das erweiterte Geschäftsmodell der Marke niiio gut angekommen. Das zeigen die zahlreichen Neukundenprojekte und Projekterweiterungen bei Bestandskunden. Speziell im Bereich der Lösungen der Marke niiio rechnet DSER in den kommenden Jahren mit weiterem überproportionalem Umsatzanstieg. Mit den erzielten Umsätzen 2016 und einem prognostizierten weiteren Umsatzwachstum für das laufende Jahr 2017 gehen die Software-Experten zuversichtlich in die Zukunft. Neben dem Hauptsitz Görlitz hat die Gesellschaft Anfang 2017 die Niederlassung Dresden gegründet. Nun steht die Neueröffnung von Büroräumlichkeiten in München und Lüneburg an, Einstellungen von bis zu 150 neuen Mitarbeitern vorwiegend im Bereich Entwicklung sind in der Umsetzung. Horch ist sicher: "Wir sind endgültig in der ersten Liga angekommen - 2018 wird uns ein deutlicher Sprung nach vorne gelingen." (Ende) Aussender: DSER - Deutsche Software Engineering & Research GmbH Ansprechpartner: Susanne Uhl Tel.: +49 3581 37499-0 E-Mail: info@dser.de Website: www.dser.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20171214029

December 14, 2017 09:00 ET (14:00 GMT)