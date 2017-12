BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Abstimmungsniederlage von Premierministerin Theresa May im britischen Parlament wird aus Sicht führender EU-Politiker kaum Auswirkungen auf die Brexit-Verhandlungen haben. "Ich glaube, sie steht immer noch sehr gut da", sagte der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte am Donnerstag vor dem EU-Gipfel in Brüssel. Man solle May nicht unterschätzen. "Sie ist eine formidable Politikerin", meinte Rutte.

Auch der österreichische Kanzler Christian Kern sagte, er sehe keine große Auswirkung durch die Entscheidung des britischen Parlaments, sich ein Vetorecht über den EU-Austrittsvertrag des Landes zu erstreiten. "Ich habe großes Vertrauen, dass es hier eine solide Verhandlungslösung gibt", sagte er. Allerdings stünden die großen Herausforderungen noch bevor. "Ich denke, dass dieser Kuchen noch lange nicht gegessen ist." Womöglich würden die Briten noch erkennen, dass der Brexit nicht die beste Lösung sei. "Ich hoffe, dass es noch umgedreht werden kann", sagte Kern.

Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerte sich bei ihrer Ankunft beim Gipfel nicht zu Mays Abstimmungsniederlage am Mittwochabend. Die CDU-Chefin sagte nur, sie sehe gute Chancen, dass nun die zweite Phase der Brexit-Verhandlungen beginnen könnten. Es seien Fortschritte erzielt worden. Allerdings seien auch noch etliche Fragen offen.

Der luxemburgische Ministerpräsident Xavier Bettel meinte, für May erhöhe sich nun der Zeitdruck. "Wenn sie etwas aushandelt, wird sie zurück nach London fahren und die Zustimmung des Parlaments bekommen müssen", sagte er. "Das wird ihr Leben nicht einfacher machen."/vsr/DP/zb

AXC0229 2017-12-14/15:40