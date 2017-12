Nürnberg - Ab 1. Januar 2018 baut die Consorsbank ihr Angebot an ETFs ohne Kaufgebühr aus, so die Consorsbank in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Erstmals können Kunden auch bei der Einmalanlage 73 börsengehandelte Indexfonds der Emittenten BNP Paribas Easy, Lyxor und iShares ohne Ordergebühr erwerben. Die Kondition von 0,- Euro gilt beim Kauf über den Börsenplatz Tradegate.

