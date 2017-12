Nie zuvor wurden die Kunden so raffiniert verführt - weil Händler die Erkenntnisse von Hirnforschern und Datenanalysten nutzen. Wer die Tricks kennt, spart Geld.

Es riecht nach frisch gebackenem Brot, aus den Lautsprechern rieselt sanfte Musik, ein Weihnachtsbaum strahlt im Festtagslicht. Granatäpfel und Grenobler Walnüsse liegen neben Kaskaden geschichteter Kaki, ein paar Schritte weiter Hecht- und Schwertfischfilets auf Eis. Wer seinen Einkaufswagen nach rechts manövriert, findet sich zwischen Kochinseln wieder, auf denen Sushi, Pizza und Burger frisch zubereitet werden. Wer dagegen auf der Hauptachse bleibt, gerät in hellere Gefilde. Kühlwände, bestückt mit dem üblichen Supermarktangebot, reihen sich aneinander, weiter hinten gibt es Topfsets, Spielzeug und Fernseher.

Die Anordnung des Real-Marktes in Krefeld-Oppum ist kein Zufall. Seit etwa einem Jahr erprobt die Handelskette den Supermarkt neuen Zuschnitts. Der Kunde, so haben sie sich das in der Zentrale überlegt, kauft mehr, wenn emotionale wie rationale Bedürfnisse angesprochen werden.

Wer den allwöchentlichen Einkauf von Lebensmitteln als Pflichtprogramm betrachtet, fühlt sich im klassischen Bereich gut aufgehoben. Die Markthalle dagegen zielt mit Gastronomie auf Genusskäufer, die das Geld und die Zeit haben, um sich mit Spezialitäten einzudecken. Im besten Fall vermischen sich die Gruppen und geben so mehr Geld aus.

Bisher funktioniert's: Die Kunden kommen deutlich häufiger, der Umsatz ist nach oben geschnellt. In Braunschweig und Bielefeld will Real nun Märkte ebenfalls neu ausrichten.

Gastro-Elemente als Einkaufsturbo? Es ist nur einer der vielen Tricks aus dem Zauberkasten der Konsumpsychologen, derer sich Händler immer stärker bedienen. George Loewenstein, Verhaltensökonom von der amerikanischen Carnegie-Mellon-Universität, nennt ihn den "Jetzt-auch-egal-Effekt". Wer gerade dem Duft frisch gebackener Pizza erlegen ist, schlägt mit höherer Wahrscheinlichkeit noch mal zu. Egal, ob an der Fischtheke oder bei den Haushaltswaren - die Hemmschwelle sinkt.

In diesen Tagen zeigt sich die Schizophrenie der Käuferseele so deutlich wie zu keiner anderen Jahreszeit. Einerseits wollen die Menschen ihren Lieben etwas gönnen: 465 Euro möchte jeder Deutsche in diesem Jahr laut einer Umfrage im Schnitt für Weihnachtsgeschenke ausgeben. Andererseits stöhnen sie alle Jahre wieder über den omnipräsenten Konsumterror - nur um sich kurz vor Weihnachten doch durch die Fußgängerzone zu quetschen oder letzte Panikkäufe im Internet zu tätigen.

Und dieser Widerspruch zwischen Idealismus und Materialismus hat auch damit zu tun, dass die Kunden noch nie so raffiniert ausgetrickst wurden wie heute. Händler zählen Ökonomen, Hirnforscher und Psychologen wie Loewenstein zu den wichtigsten Verbündeten. Mit ihrer Hilfe ersinnen sie immer neue Möglichkeiten, um Produkte verführerisch darzubieten. Und nun erhalten sie auch noch Unterstützung von Datenwissenschaftlern, die Millionen von Transaktionen auswerten.

Wie, wann und warum Menschen kaufen - all dies muss nicht mehr in Experimenten nachgestellt werden. Moderne Technologien erlauben es, die Gewohnheiten von Kunden genau zu beobachten, selbst tief schlummernde Bedürfnisse zu erfassen - und Angebote genau danach auszurichten.

Die Folgen sind für das Auge bisweilen unsichtbar, aber trotzdem spürbar. Supermärkte zum Beispiel sind auf 19 Grad temperiert. Ist es kälter, wollen die Kunden schnell wieder nach Hause; ist es wärmer, sind sie zu träge. Die Einkaufswagen sind in den vergangenen Jahrzehnten größer geworden, weil Waren darin verloren wirken - und Kunden so mehr hineinlegen. Oft ist zudem der Gitterboden nach hinten abgeschrägt, sodass die Einkäufe aus dem unmittelbaren Blickfeld kullern. Mit der Warnfarbe Rot verbinden viele einen besonders günstigen Preis. Gerade Discounter wie Lidl und Netto setzen sie daher nicht nur bei Aktionsangeboten ein.

Hintergrundmusik wirkt sich ebenfalls verkaufsfördernd aus: Der französische Psychologe Nicolas Guéguen von der Universität der Südbretagne stellte vor einigen Jahren in einem Experiment fest, dass Kunden mehr Geld für Blumen ausgeben, wenn aus den Lautsprechern romantische Liebeslieder ertönen - gewissermaßen als akustische Betonung der floralen Ware.

Wer all die Tricks durchschaut, kann nicht nur Geld sparen, sondern auch viel über die menschliche Psyche lernen. Das Hirn ist zwar wach. Aber die Kaufentscheidung trifft häufig der Bauch.

Mit allen Sinnen

Dan Ariely, Psychologieprofessor an der amerikanischen Duke-Universität, hat sich darauf spezialisiert, in Experimenten irrationales Verhalten offenzulegen. In seinem neuen Buch "Dollars and Sense" erklärt er, warum miserable finanzielle Entscheidungen die Menschheit seit jeher auszeichnen und wie man sie erkennt. Vollkommen rationale Individuen würden auf den Preis für ein Produkt blicken und überlegen, ob es ihnen das Geld wert ist, sie damit etwas anderes eher kaufen oder es lieber auf dem Sparkonto lassen sollten. "Menschen handeln aber nicht rational", sagt Ariely, "sondern benutzen alle möglichen schrulligen Mentaltricks, um herauszufinden, wie viel sie bezahlen würden."

Der wahre Wert ist einem Produkt oder einer Dienstleistung nicht anzusehen. Kein Kunde in einer Boutique weiß, wie teuer die Baumwolle und die Farbe für eine Jeans ist, wie viel die Herstellung oder der Transport kosten. Stattdessen verlassen sich die meisten auf Signale, die einen Wert suggerieren. Manche sind halbwegs akkurat, andere irrelevant oder irreführend. Für wertvoll etwa halten Menschen Dinge, die schwer sind. Denn Gewicht suggeriert Stabilität, Verlässlichkeit, Qualität.

Olaf Hartmann kennt viele der entsprechenden Experimente, ...

