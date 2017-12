FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Aurubis haben am Donnerstag ihre Kursverluste vom Vortag mehr als aufgeholt. Mit einem Anstieg um rund 4 Prozent auf 72,48 Euro mauserten sie sich im Tagesverlauf zum besten Wert im MDax . Nach einer näheren Betrachtung äußerten sich Analysten von Warburg Research und der Privatbank Hauck & Aufhäuser mit angehobenen Kurszielen und bestätigten Kaufempfehlungen etwas positiver zu den Aussichten als einige ihrer Kollegen am Vortag.

Warburg-Analyst Eggert Kuls verwies auf beschlossene Effizienzmaßnahmen als Hauptgrund für seine positive Einschätzung. Hauck-Analyst Henning Breiter sprach von "ermutigenden Aussagen über die Zukunftsaussichten". Am Vortag war der Jahresbericht des Kupferkonzerns infolge enttäuschender Aussagen zum Ausblick und der Dividende am Markt noch auf eher kritische Stimmen gestoßen. Die Papiere hatten am Mittwoch um 2,64 Prozent nachgegeben. Nach starkem Lauf hatten dabei einige Anleger ihre Gewinne mitgenommen./tih/zb

ISIN DE0006766504

AXC0231 2017-12-14/15:43