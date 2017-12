Ab Januar können Anbieter von Finanzprodukten die Kosten für Analysten nicht mehr verstecken. Das wird ziemlich sicher zu einem Preiskampf führen, den nicht alle Anbieter überstehen werden.

Die ab Jahresbeginn geltende EU-Kapitalmarktrichtlinie MiFiD II könnte nach Ansicht von Experten zahlreichen Wertpapieranalysten den Job kosten. Denn wenn die MiFiD II ("Markets in Financial Instruments Directive") am 3. Januar in Kraft tritt, müssen Anbieter von Finanzprodukten die Kosten für die Analysen der Wertpapierprofis erstmals extra ausweisen und können sie nicht mehr in anderen Gebühren verstecken. Den aller Voraussicht nach entstehenden Preiskampf dürften nicht alle Anbieter überleben.

Allerdings wird wohl auch die Qualität der Analysen steigen, für die Nutzer - vom professionellen Manager eines Aktienfonds bis zum Kleinanleger - wäre das eine positive Entwicklung. Sie profitieren auch beim Preis: wegen des starken Wettbewerbs können und wollen zum Beispiel nur wenige Fondsanbieter die Kosten für Research künftig weitergeben. Das Gros - ...

