Altglas aufgepeppt: Wie man mit einem Glühdraht-Glasschneider im Handumdrehen dekorative Lampenschirme und Windlichter fertigt, zeigt das aktuelle Make-Magazin 6/17. Das Ganze funktioniert mit wenig Werkzeug, die Utensilien finden sich in jedem Maker-Haushalt.



Upcycling hat sich zu einer eigenständigen Disziplin in der Maker-Szene entwickelt. Materialien werden nicht eingeschmolzen und recycelt, sondern einfach verändert, bis etwas Neues entsteht. Weinflaschen verwandeln sich in Windlichter, indem man den Flaschenboden abschneidet und dann die Kerzen windsicher einsetzt. Auch der abgetrennte Boden erhält eine neue Funktion, er eignet sich ideal als Aschenbecher.



Der Clou bei diesem Bastelprojekt ist der glühende Draht: Bevor jedoch der 50 cm lange Stahldraht aus dem Baumarkt zum Einsatz kommt, baut man sich aus Sperrholz eine schiefe Ebene als Ablage für die Flasche. Der Draht wird von oben einmal um die Flasche gewickelt und mit einer Feder in die passende Halterung gehängt. Ein ausgedientes Laptop-Netzteil versorgt den Glasschneider mit Spannung, dann lässt man Strom durch den Draht fließen. "Nach rund zwei Minuten Glühzeit zieht man die Flasche schnell aus der Halterung und taucht sie in kaltes Wasser", erklärt Alexander Degraf aus der Make-Redaktion: "Knackt es hörbar, war der Schnitt ein Erfolg und fertig ist das Windlicht."



Darüber hinaus hat die Redaktion im aktuellen Make-Heft einen Tiefentladungsschutz für Kamera-Akkus gebaut. Wer plant, sein Geld mit dem Vertrieb von Elektrogeräten zu verdienen, findet in der Ausgabe viele hilfreiche Tipps für den Weg durch den Paragrafendschungel. Außerdem hat die Make-Redaktion noch einen Last-Minute-Weihnachtstipp parat und zeigt, wie man aus Butterbrottüten einen Weihnachtsstern bastelt. Das Magazin ist ab sofort für 9,90 Euro im Zeitschriftenhandel und im heise shop erhältlich.



