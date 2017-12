Die österreichische Air-Berlin-Tochter Niki hat gestern am Amtsgericht Berlin-Charlottenburg Insolvenz beantragt. Dass eine in Österreich eingetragene Gesellschaft bei einem deutschen Insolvenzgericht landet, ist eher unüblich. Ob und wann auch in Österreich ein eigenes Verfahren kommt, ist bisher ungeklärt.Nach Angaben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...