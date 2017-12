FMW-Redaktion

In Anlehnung an die Star Wars-Saga, die ja seit dem Zukauf von Lucasfilm auch im Eigentum von Walt Disney ist, kann man sagen: The Empire strikes back! Warum? Die "jungen wilden Rebellen" namens Amazon und Netflix zerstören gerade massiv die alten Geschäftsmodelle der US-Medienlandschaft. Da heißt es "Flucht in die Größe", zukaufen, wachsen". Walt Disney tut nun genau dies.

Man kauft für 52,4 Milliarden Dollar den ehrwürdigen Anbieter 20th Century Fox. Mit der Übernahme von Schulden zahlt man insgesamt 66,1 Milliarden Dollar. Man kauft nicht mit Geld, sondern zahlt mit eigenen Aktien. Die Aktionäre von 21st Century Forex erhalten je eigener Aktie 0,27 Disney-Aktien. Damit hat man noch mehr Marktmacht als ohnehin schon. Das ist auch deshalb so wichtig, weil Disney gerade dabei ist seinen eigenen Streaming-Channel aufzubauen (Start im Jahr 2019), explizit als Konkurrenz zu Amazon und Netflix. Damit kann Disney für das eigene neue Angebot noch mehr exklusiven Content einbringen, welchen man Netflix nicht zur Verfügung stellen wird.

Dies ist bereits klar kommuniziert worden. Deshalb hatte Netflix unlängst seine Budgets erhöht um mehr eigene Produktionen auflegen zu können. Das Resultat? Kunden müssen wohl (wenn sie eine breite Palette sehen wollen) einen zweiten Streaming-Dienst dazu buchen, je nachdem wie viel Content bei Disney exklusiv verschwindet. Man kann es auch aus einer anderen Sichtweise betrachten. Diese Konkurrenz belebt das Geschäft rund um selbst produzierte hochwertige Serien und Filme in den USA erheblich. Die Konkurrenz in den USA ist auch so schon hart, und die Qualität der Serien extrem hoch. In Deutschland ist das nicht vorstellbar, bei einem zwangsfinanzierten TV-Markt, der alles erstickt, und keine Motivation hat innovativ zu sein - warum auch, wenn das Geld automatisch in die Kassen kommt. Den Qualitätsunterschied zwischen deutschen und US-Produktionen kann jeder Zuschauer ständig bewundern!

Aber zurück zu 20th Century Fox. Disney kauft den größten Teil des Unternehmens. Damit erhält Disney unter anderem die Fox-Film- und TV-Studios, Teile von Hulu und Sky, National Geographic, Star TV und regionale Sportnetzwerke. Nicht mit zu Disney gehen der Fernsehsender Fox, Fox News und Fox Business Network. Sie werden vor dem Kauf aus dem Konzern herausgelöst. Es ist glasklar: Disney tätigt diesen Kauf um mit voller Kraft gegen die neue Konkurrenz zu schießen. Wie vorhin beschrieben, kann das vor allem für die US-Konsumenten Fluch und Segen zugleich sein.

Disney auszugsweise im Wortlaut:

Benefits to Consumers

The acquisition will enable Disney to accelerate its use of innovative technologies, including its BAMTECH platform, to create more ways for its storytellers to entertain and connect directly with audiences while providing ...

