FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag nach dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) seine zuvor erlittenen Verluste weitgehend aufgeholt. Angesichts eines weiter rekordtiefen Leitzinses und nachfolgender Aussagen von EZB-Chef Mario Draghi näherte sich der Leitindex am Nachmittag der Gewinnschwelle. Zuletzt stand er nur noch knapp mit 0,08 Prozent im Minus bei 13 117,16 Punkten. Der Euro tendierte zeitgleich schwächer, was den Exporten hiesiger Unternehmen von Vorteil sein kann. Unterdessen waren auch die US-Börsen mit leicht positivem Grundtenor in den Handel gestartet.

Draghi bewertete zwar die Inflationsentwicklung im Währungsraum optimistischer. Er gab aber keinen Anlass dafür, dass der Markt mit einem baldigen Ende der Geldflut rechnen muss, was Aktien als Anlage weniger attraktiv machen könnte. "Die Botschaft, die Draghi aussendet, ist klar", schrieb Jan Holthusen von der DZ Bank in einem Kommentar. Ein Wachstum von deutlich über 2 Prozent bei einer Inflation, die um die Marke von 1,5 Prozent pendele, sei anscheinend nicht genug, um die Geldpolitik wirklich zu straffen./tih/zb

