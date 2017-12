St. Gallen - Vor kurzem schickte mir ein guter Freund eine SMS mit dem besserwisserischen Rat, ich hätte mit dem Verkauf meiner bescheidenen Menge Bitcoins, die ich im Sommer eigentlich bloss zu Testzwecken erworben hatte, noch zuwarten sollen. Wie Recht er doch hatte. Wenn man sein Kapital in wenigen Monaten mehr als verdoppelt, dann ist das ein äusserst seltener Event im Leben eines Anlegers oder Spekulanten.

Das gute Gefühl darob wich aber bald blankem Entsetzen, denn ich verkaufte meine Bitcoins, exakt kurz bevor die Kryptowährung erst richtig abhob. Hätte ich doch nur den Mumm gehabt, mehr zu investieren und das ganze länger gehalten. Aber so ist da nun mal mit der Anlegerpsychologie. Anstatt mich über einen bombastischen prozentualen Gewinn - sprich Performance - zu freuen, heule ich dem nichtrealisierten Mehr hinterher.

Aber Hand aufs Herz. Mein Investment war tatsächlich äusserst kryptisch und natürlich mit etwas Gier versehen. Denn eigentlich habe ich von Kryptowährungen nicht mehr verstanden, als dass der Preischart äussert reizvoll aussah und natürlich, dass fast jeder davon sprach. Da will man dann halt doch dabei sein. So geht es inzwischen immer mehr Menschen. Der Hype ist inzwischen definitiv gross. Es gibt keine Kundenveranstaltungen im Finanzsektor, an der Kryptowährungen nicht ein Thema wären. Und es vergeht kein Tag, an dem man selbst im engsten Kreis von Verwandten und Bekannten nicht auf Bitcoin und Co. angesprochen wird.

Ich habe in der jüngeren Vergangenheit gelegentlich versucht, Kryptowährungen auf den Grund zu gehen, um zu verstehen, was dahinter steckt, mit bescheidenem Fortschritt. Selbst vermeintliche oder selbsternannte Spezialisten, die ich befragte, wussten nicht richtig Bescheid oder konnten zumindest dem Laien nicht erklären, was es mit diesen Kryptowährungen eigentlich auf sich hat, geschweige denn, wieso deren Wert so rasant zulegt. Allem Unwissen zum Trotz wird 2017 als Bitcoin-Jahr in die Annalen eingehen, auch wenn es in den nächsten Tagen bis zum Jahresende noch zu einem gröberen Kurssturz kommen sollte, was übrigens auch niemand weiss. Was hingegen sicher ist: auch das kommende Jahr wird ganz im Banne der digitalen Währungen stehen. Zeit, endlich ein bisschen mehr davon zu verstehen, zumal an jedem Anlass, den ich besuche, die immer selben Fragen gestellt wurden: Soll mal in Bitcoins investieren? Ist es dafür nicht schon viel zu spät? Ist der Hype um Bitcoin nicht nur ine Blase, die demnächst krachend platzt? Ist das überhaupt sicher? Tja, die Antwort weiss wohl nicht einmal der Wind.

Unerschöpfliche, exponentielle Vielfalt

Was weiss man überhaupt von der Kryptomanie? Wir reden gegenwärtig schon von sage und schreibe 1'355 Kryptowährungen, die einen Markt formen, der gegen 500 Milliarden Dollar wert ist, wovon mehr als die Hälfte auf Bitcoins entfällt. Der Marktwert der Kryptowährungen liegt inzwischen deutlich höher als die Börsenkapitalisierung von Exxon Mobil (351 Mia USD), Nummer 10 der an der Börse gelisteten Unternehmen in den USA. Vor nicht ganz einer Woche, ...

