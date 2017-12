BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission rechnet nach Angaben des deutschen Haushaltskommissars Günther Oettinger nicht mit einem vierten Hilfsprogramm für das finanzschwache Griechenland. "Wir gehen fest davon aus, dass die Griechen in absehbarer Zeit an den Markt zurückkehren werden", sagte Oettinger am Donnerstag vor dem EU-Gipfel in Brüssel. Sollte das Land dann künftig Finanzierungsbedarf haben, solle es in der Lage sein, frisches Geld am Markt bekommen zu können.

Das derzeitige dritte internationale Hilfsprogramm für Griechenland mit einem Volumen von bis zu 86 Milliarden Euro endet im Sommer 2018. Im Gegenzug für die Unterstützung musste und muss das Land eine ganze Reihe an Spar- und Reformmaßnahmen umsetzen. Angesichts zuletzt leichter wirtschaftlicher Erholung gehen Experten davon aus, dass Griechenland nicht die gesamte verfügbare Summe des dritten Programms benötigen wird./asa/mfi/DP/zb

