Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat das AAA-Rating für

die Zürcher Kantonalbank bestätigt. Die beiden Ratingagenturen

Moody's und Fitch haben ihre Bestnoten für die Zürcher Kantonalbank

bereits zuvor bekräftigt. Damit bleibt die Zürcher Kantonalbank die

einzige Schweizer Bank, die von allen drei führenden Ratingagenturen

mit der Höchstnote bedacht wird.



Standard & Poor's hat das AAA-Rating für die Zürcher Kantonalbank

bestätigt. Die Ratingagentur streicht in ihrem Bericht die solide

operative Stabilität aufgrund des diversifizierten Geschäftsmodells

sowie die sehr gute Kapitalisierung der Zürcher Kantonalbank heraus.

S&P betont unter anderem die solide Ertragsbasis und die damit

verbundene Profitabilität der Zürcher Kantonalbank, welche nicht

zuletzt auch auf ihren stabilen, langjährigen Kundenbeziehungen

basiert. Das Stand-alone Rating (SACP), ohne Berücksichtigung der

Staatsgarantie durch den Kanton Zürich, wird mit aa- ebenfalls

bestätigt.



Die Zürcher Kantonalbank wird von den Ratingagenturen Fitch und

Moody's ebenfalls mit den Bestnoten ausgezeichnet. Diese wurden

letztmals von Fitch (AAA) im Oktober 2017 und von Moody's (Aaa) im

Juli 2017 bestätigt.



Über die Zürcher Kantonalbank



Die Zürcher Kantonalbank ist eine führende Universalbank im

Wirtschaftsraum Zürich mit nationaler Verankerung und internationaler

Ausstrahlung. Sie ist eine selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt

des Kantons Zürich und wird von den Ratingagenturen Standard &

Poor's, Moody's und Fitch mit der Bestnote (AAA bzw. Aaa) eingestuft.

Mit über 5'000 Mitarbeitenden bietet die Zürcher Kantonalbank ihren

Kunden eine umfassende Produkt- und Dienstleistungspalette. Zu den

Kerngeschäften der Bank zählen das Finanzierungsgeschäft, das

Vermögensverwaltungsgeschäft, der Handel und der Kapitalmarkt sowie

das Passiv-, Zahlungsverkehrs- und Kartengeschäft. Die Zürcher

Kantonalbank bietet ihren Kunden und Vertriebspartnern umfassende

Produkte und Dienstleistungen im Anlage- und Vorsorgebereich an.



