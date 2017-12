In China nahm nun die erste Produktionseinheit einer neuen Gigawatt-Fabrik für Photovoltaik-Dünnschichtmodule den Betrieb auf. Die Technik für die Dünnschichtmodule liefert Avancis, das mittlerweile zum CNBM-Konzern gehört.Der Baustoffkonzern CNBM hat in China eine neue Produktionsstätte für Dünnschicht-Photovoltaik-Module gestartet. Die erste Produktionseinheit mit einer Jahreskapazität von 300 Megawatt sei gestartet, teilte Avancis mit. Der deutsche Modulhersteller war von CNBM übernommen worden. Seine Technologie für CIGS-Dünnschichtmodule kommt in dem neuen Werk zum Einsatz. Am Standort sei ...

