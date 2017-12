Mainz (ots) - Sonntag, 17. Dezember 2017, 9.03 Uhr



sonntags Moderation: Andrea Ballschuh



Die Geburt - Herausforderung des Lebens



Mehr als sieben Milliarden Menschen leben auf der Erde. Da sollte man meinen, die Geburt eines Menschen wäre das Natürlichste der Welt. Aber falsch gedacht! Der Start ins Leben gelingt häufig nur, weil viele Menschen tatkräftig helfen. "sonntags" will einige dieser helfenden Hände vorstellen, auf die Widrigkeiten aufmerksam machen, die so manche Geburt mit sich bringt, und wie sie das Leben der werdenden Eltern verändert.



Sonntag, 17. Dezember 2017, 17.10 Uhr



ZDF SPORTreportage Moderation: Jochen Breyer



Fußball-Experte: Hanno Balitsch - Analyse des 17. Bundesliga-Spieltages Fußball-Story - Aktuelle Reportage Wintersport - Bericht vom Tage Wahl zum Sportler des Jahres 2017 - Ausblick auf die Gala



