Boston - Selbst bei der aktuellen Inflationsrate von über drei Prozent erwartete niemand rasch aufeinander folgende Zinserhöhungen der Bank of England, so Michael Metcalfe, Leiter der Global Macro Strategy bei State Street Global Markets.Die große Frage sei nun, wie schnell die Inflationsrate fallen werde. Während die Notenbank für 2018 ein leichtes Fallen prognostiziert, legen unsere Online-Inflationszahlen von PriceStats1 einen schnelleren Rückgang nahe, was jeglicher Rechtfertigung für eine weitere monetäre Straffung entbehren könnte, so die Experten von State Street Global Markets.

