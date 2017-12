UniPrint.net meldet heute Verfügbarkeit der UniPrint Infinity Software auf dem Epic App Orchard Marktplatz.

Die Nutzer können nun aus der sicheren Release Print Suite von UniPrint Infinity, die mit jedem beliebigen Drucker und jedem Gerät kooperieren und in jeder Computer-Umgebung betrieben werden kann, ihren Nutzen ziehen. Die PDF-basierte Healthcare Printing Suite von UniPrint Infinity bietet 256-Bit-Daten-Verschlüsselung und -Komprimierung nach Industriestandard, hohe Verfügbarkeit, Archivierung und "Follow-the-User"-Printing. Dies führt zusätzlich zu den reduzierten Druckkosten auch zu einer erhöhten Sicherheit und Compliance. Die Implementierung von UniPrint Infinity reduziert nachweislich Wartezeiten und Anrufe beim Helpdesk. Durch Verbesserung der Arbeitsabläufe für Ärzte, Pflegekräfte und Anbieter im Gesundheitswesen versetzt UniPrint Infinity Mitarbeiter im Gesundheitswesen in die Lage, sich voll und ganz auf ihre wichtigste Aufgabe konzentrieren zu können: die Bereitstellung einer besseren Patientenversorgung.

"Nach unserer jüngsten Imprivata SSO Integration bedeutet diese Aufnahme in den Marktplatz nun einen weiteren Meilenstein in dem Streben von UniPrint.net, eine wirklich sichere und fehlerfreie Drucklösung für den Gesundheitssektor zur Verfügung zu stellen", so Arron Fu, Gründer und CTO von UniPrint.net.

Sie können das UniPrint Verzeichnis hier einsehen. Fragen zu UniPrint Infinity und/oder seine Integration in Epic-Anwendungen richten Sie bitte an sales@uniprint.net oder kontaktieren Sie uns unter der Telefonnummer 1-866-488-3188.

Über UniPrint.net Corp

UniPrint.net Corp. ist ein führendes innovatives Unternehmen im Bereich der Druckvirtualisierung. Seine patentierte PDF-basierte Software UniPrint Infinity ist die erste wirklich sichere Drucklösung für Unternehmen, die für jede Rechnerumgebung geeignet ist. UniPrint Infinity ersetzt alle Hersteller-Druckertreiber durch einen einzigen universellen Druckertreiber (Universal Printer Driver, UPD) und ermöglicht so ein schnelleres und effizienteres Drucken. Sowohl UniPrint als auch UniPrint Infinity sind Marken von UniPrint.net. Alle anderen Produkte sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171214005942/de/

Contacts:

UniPrint.net Corp.

Kate Bradford: 416-503-9800 x8258

Marketing Specialist

kate.bradford@uniprint.net