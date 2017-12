Der Schwerpunkt auf Nettopreise wird zu mehr belastbaren und relevanten Indizes für alle führen



Helsinki (ots/PRNewswire) - Ab Januar 2018 wird FOEX vollständig auf PIX-Nettopreis-Indizes für Zellstoffe in China wechseln, um für den chinesischen Markt für Zellstoffe und Papier noch mehr belastbare und relevante Indizes anbieten zu können. Gleichzeitig wird es seine vorherigen PIX China Pulp-Indizes einstellen.



Die Entscheidung wurde auf Grundlage des stärker werdenden Trends bei den chinesischen Marktteilnehmern in der Branche getroffen, die Zellstoffpreise auf Nettobasis festzulegen. FOEX wird Informationen zu Nettopreisen sammeln und einen Index zur Verfügung stellen, der einen größeren Teil des Markts für den Zellstoffhandel in China abdeckt.



"Während PIX-Indizes dafür entwickelt wurden, die relativen Preisveränderungen im Laufe der Zeit nachzuverfolgen, gibt es eine große Nachfrage am Markt nach Indizes, die auch das aktuelle Niveau bei den Nettopreisen widerspiegeln", erklärte Lars Halén, Direktor des Bereichs Pulp Indices bei FOEX. "Wir haben uns entschieden, auf das Nettopreiskonzept zu setzen, nachdem wir eine ganze Reihe von Unternehmen aus der Branche dazu befragt haben, wie man den chinesischen Zellstoffmarkt am besten abdecken kann."



FOEX führte 2009 zunächst die PIX Pulp China-Indizes als Bruttopreis-Indizes ein, aber im Laufe der Zeit wurde daraus eine Mischung aus Brutto- und Nettopreis-Indizes, weil sich das Preisverhalten im Markt weiterentwickelt hatte. Im April 2017 führte FOEX eine umfassende Marktstudie zum Zellstoff- und Papiermarkt durch und fügte die PIX Pulp China Net-Indizes für NBSKP und BHKP hinzu. Im September 2017 gab FOEX dann bekannt, dass es die alten Brutto-Indizes Anfang 2018 einstellen und nur noch die Netto-Indizes weiterführen würde.



FOEX bleibt weiterhin bestrebt, zuverlässige Preis-Indizes anzubieten, die von der Branche als relevant und nützlich eingestuft werden.



Über FOEX Indexes Ltd FOEX ist ein Anbieter von Referenzpreisindizes mit Sitz in Helsinki, Finnland. FOEX erstellt PIX-Preisindizes für die Branchen Zellstoffe, Altpapier, Papier, Pappe und forstwirtschaftlich gewonnene Biomasse. FOEX wurde 2017 zusammen mit RISI von Euromoney Institutional Investor PLC gekauft.www.foex.fi



Über Euromoney Euromoney Institutional Investor PLC ist an der Londoner Börse notiert und gehört zum Aktienindex FTSE 250. Bei dem Unternehmen handelt es sich um einen internationalen Konzern für Geschäftsinformationen in den Bereichen Vermögensverwaltung, Preisermittlung, Informationsgewinnung und Marktwissen sowie Bank- und Finanzwesen unter Marken wie Euromoney, Institutional Investor, BCA Research, Ned Davis Research und Metal Bulletin. Der Konzern stellt zudem ein umfassendes Angebot an Veranstaltungen in den Märkten für Telekommunikation, Finanzen und Rohstoffe bereit. www.euromoneyplc.com



