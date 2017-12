FRANKFURT (Dow Jones)--Disney muss sich auf eine milliardenschwere Entschädigungszahlung einstellen, sollten die Kartellwächter bei der geplanten Übernahme von 21st Century Fox nicht mitspielen. Wie aus einer Mitteilung Disneys an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht, muss der Konzern 2,5 Milliarden US-Dollar an 21st Century Fox zahlen, wenn der Deal an den Wettbewerbsbehörden scheitert.

Die beiden Unterhaltungskonzerne hatten die Transaktion im Volumen von 52,4 Milliarden Dollar beziehungsweise 66 Milliarden Dollar inklusive Schulden am Donnerstag bekanntgegeben. Disney kauft die Film- und Fernsehstudios Twentieth Century Fox, die Kabelkanäle inklusive der regionalen Sportsender und wichtige internationale Aktivitäten des Wettbewerbers. Vor der Übernahme spaltet 21st Century Fox aber noch sein Nachrichtenangebot und den Sender Fox Broadcasting und einige andere Unternehmensteile an seine Aktionäre ab.

Disney-Chef Robert Iger gab sich zuversichtlich, dass die Behörden den Deal durchwinken.

Auch für andere Fälle haben die Partner Vorkehrungen getroffen. 21st Century Fox müsste 1,525 Milliarden Dollar an Disney zahlen, sollte sein Board seine Meinung ändern und Disney den Deal daraufhin abblasen. Umgekehrt hätte 21st Century Fox Anrecht auf die gleiche Summe, sollte sich die Führungsriege bei Disney umentscheiden.

December 14, 2017 10:37 ET (15:37 GMT)

