Hannover - Wie erwartet hat die EZB auf ihrer heutigen Sitzung ihren geldpolitischen Kurs bestätigt, so die Analysten der Nord LB.Interessant seien die neuen Projektionen der EZB: Zwar seien die Wachstumsprognosen teils erheblich angehoben worden, die Preisentwicklung werde dennoch sehr flach prognostiziert. Selbst im Jahr 2020 erwarte die EZB lediglich eine Inflation von 1,7%. Mario Draghi sehe daher einen "umfangreichen Stimulus" weiter als notwendig an. Dieser dovishe Grundton habe den Euro belastet. Eine erste Zinserhöhung sei weiter erst Mitte 2019 realistisch. Die EZB werde an ihrer vorsichtigen Vorgehensweise festhalten wollen. Hierbei müsse sie aber aufpassen, nicht hinter die Kurve zu geraten, da genau dies am Ende die befürchteten Marktverwerfungen auslösen könnte. (14.12.2017/alc/a/a)

