Köln (ots) - Einst forderte der Oberbürgermeister von Köln und spätere Bundeskanzler Konrad Adenauer den beliebten Volksschauspieler Willy Millowitsch auf: "Fangen Sie bloß wieder an zu spielen, die Leute brauchen was zum Lachen". Seitdem hat der erfolgreiche Mime und Sänger in mehr als 125 Filmen mitgespielt. Zudem brachte er die Produktionen aus seinem eigenen Theater an der Aachener Straße in Köln bereits vor knapp 60 Jahren live ins Fernsehen. Am 15. Dezember bringt die RC Release Company nun eine DVD-Liebhaber-Box in den Handel. Zehn der bekanntesten und lustigsten Stücke ab dem Jahr 1965 wurden aufwändig restauriert und sind hier in einer Reminiszenz an das Kölner Urgestein in einer hochwertig verpackten Sammlung zusammengestellt.



Die Live-Übertragung von "Der Etappenhase", aus der Feder des niederdeutschen Dichters Karl Bunje, machte Willy Millowitsch und sein Ensemble über die Grenzen Kölns hinaus in ganz Deutschland bekannt. In den folgenden Jahrzehnten übertrug das Fernsehen zahlreiche Stücke aus seinem Haus, die heute noch als Straßenfeger der deutschen TV-Geschichte gelten, etwa "Drei kölsche Jungen", "Die vertagte Hochzeitsnacht" oder "Tante Jutta aus Kalkutta" - alle produziert vom WDR. Ob als Schweinezüchter Anton Kistenmacher, als arbeitssuchender Anton Palm oder als Flugentenbesitzer Anton Klapproth: Die neue Sammler-Box zeigt Willy Millowitsch in zehn Inszenierungen aus drei Jahrzehnten.



Neben dem Oberhaupt des Millowitsch-Clans sind in den verschiedenen Aufzeichnungen auch seine Kinder Peter und Mariele Millowitsch sowie viele weitere bekannte Größen der deutschen Schauspielszene aus den 1960er bis 1990er Jahren zu sehen, darunter Lotti Krekel oder Samy Orfgen. Mit mehr als 993 Minuten Laufzeit bringt die Sammlung den beliebtesten Bühnendarsteller der Nachkriegsjahre zurück in die deutschen Wohnzimmer. Millowitsch-Fans können sich zudem über das hochwertig restaurierte Filmmaterial und ein 12-seitiges Extra-Booklet freuen, das der Box beigefügt ist.



Die komplette digitale Pressemappe mit Bildmaterial steht zur Verfügung unter: http://www.wdr-mediagroup.com/unternehmen/presse/aktuelles



Rezensionsexemplare können schriftlich angefragt werden bei: presse@wdr-mediagroup.com



OTS: WDR mediagroup GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59521 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59521.rss2



Pressekontakt: Andreas Haider PR-Referent Kommunikation WDR mediagroup GmbH Ludwigstraße 11 50667 Köln Telefon +49(0)221 2035-1968 andreas.haider@wdr-mediagroup.com www.wdr-mediagroup.com