EANS-Adhoc: PALFINGER voraussichtlich mit Rückgang im Konzernergebnis konfrontiert

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Gewinnprognose 14.12.2017

Bergheim -

* Rekord in Umsatz, EBIT und EBIT vor Restrukturierungskosten erwartet * Rekordauftragsbuch und Rekordauftragseingang * Profitabilitätskennzahlen durch Einmaleffekte und Lieferverzögerungen belastet

PALFINGER rechnet mit einem Rekordumsatz für das Gesamtjahr 2017. Die Finanzkennzahlen für November sowie die ersten Monatsschätzungen für Dezember zeigen jedoch einen Rückgang im Konzernergebnis und niedrige Zuwachsraten in EBIT und EBIT vor Restrukturierungskosten für das Gesamtjahr 2017. Lieferanten- bzw. Kapazitätsengpässe in den eigenen Produktionswerken führen trotz Rekordauftragsbuch und einem hervorragenden Auftragseingang zu dieser Entwicklung; des Weiteren beeinträchtigen Einmaleffekte die Profitabilitätskennzahlen. Restrukturierungsmaßnahmen in Nordamerika sowie im Segment SEA belasten 2017 und voraussichtlich auch noch 2018 die Ergebnisse. Das Finanzergebnis ist zusätzlich durch einen weiteren Einmaleffekt belastet.

Aus diesem Grund sieht sich der Vorstand der PALFINGER AG veranlasst, darauf hinzuweisen, dass aus heutiger Sicht für das Gesamtjahr 2017 das Konzernergebnis des Vorjahres deutlich unterschritten wird.

Die starke Marktnachfrage gekoppelt mit dem ausgezeichneten Auftragsbuch wird aus heutiger Sicht zu einem starken ersten Quartal 2018 führen.

Der Jahresabschluss 2017 wird am 8. Februar 2018 veröffentlicht.

