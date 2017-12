Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Nachmittag mit 1,1780 US-Dollar gehandelt. Im Mittagshandel hatte der Euro noch merklich über 1,18 Dollar notiert. Zum Franken hat die Gemeinschaftswährung am Nachmittag auf 1,1658 von 1,1677 CHF am Mittag etwas abgegeben. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hatte am Morgen ...

