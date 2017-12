Herzlia, Israel (ots/PRNewswire) -



Ecoppia, ein Pionier der Robotertechnologie für die Solarbranche, wird diese Finanzierungsrunde nutzen, um die hohe Produktnachfrage von Großprojekten zu befriedigen, die geografische Expansion weiter voranzutreiben und neue Produkte einzuführen.



Ecoppia, das weltweit führende Entwicklungsunternehmen von automatisierten, wasserlosen Reinigungslösungen auf Cloud-Basis für Solarmodule, hat heute den erfolgreichen Abschluss einer Finanzierungsrunde über 13 Mio. Dollar bekanntgegeben, die von den beiden bestehenden Investoren - von Swarth Group, GlenRock and Gandyr und von der größten Versicherungsgruppe Israels, Harel Group Insurance and Finance (http://www.harel-group.com), geleitet wurde.



Ecoppias Lösungen konnten bei der Reinigung von über 200 Millionen Solarmodulen weltweit bei einigen der größten Energieunternehmen der Welt, darunter bei Engie Group, EDF, NTPC, Actis Group, Adani Power, SunEdison/Terraform sowie vielen weiteren, beispiellose Erfahrungen sammeln. Das Auftragsvolumen des Unternehmens wird 2018 voraussichtlich 2 Gigawatt erreichen.



Ecoppia löst das Problem der Verunreinigung von Solarmodulen - eines der größten Hindernisse für die Solarenergieerzeugung, das den Energieertrag drastisch reduzieren kann.



Die Reinigungsroboter von Ecoppia, die auf Cloud-Basis arbeiten und vernetzt sind, verwenden einen patentierten, wasserlosen Reinigungsprozess, mit dem Tag für Tag 99 Prozent des vorhandenen Staubes entfernt werden. Dabei nutzen sie hochentwickelte Verfahren der Datenanalyse und des maschinellen Lernens aus, um eine einzigartige Leistungs- und Wartungsoptimierung zu erzielen.



Dem erfolgreichen Abschluss dieser jüngsten Finanzierungsrunde ging die Bewertung von Ecoppia als einem der zehn besten Unternehmen im Rahmen der Deloitte's 2017 Technology Fast 50 (https://www2.deloit te.com/il/en/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/i srael_fast50_winners_2017_3.html) voraus. Mit einer Wachstumsrate von über 1.600 Prozent in den vergangenen vier Jahren ist Ecoppia gegenwärtig das am schnellsten wachsende Unternehmen der Cleantech-Branche in Israel.



"Wir freuen uns, diese Investitionsrunde leiten zu dürfen", merkte ein Vertreter der Harel Insurance & Finance Group hierzu an. "Ecoppia ist ein bahnbrechendes Unternehmen. Es hat erfolgreich einen entscheidenden Bedarf in der Solarbranche identifiziert und eine zuverlässige sowie kostengünstige Lösung entwickelt, die zur Reduzierung der Stromerzeugungskosten weltweit beiträgt", schlussfolgerte er.



"Dass die Harel Group ab jetzt auch zu den Investoren des Unternehmens gehört, festigt die Marktposition Ecoppias als einzige umsetzbare Lösung für Großprojekte im Solarsektor", fügte Eran Meller, CEO und Mitbegründer von Ecoppia, hinzu. "Die finanzielle Stabilität, die diese Investition uns garantiert, wird das Unternehmen dazu befähigen, auch weiterhin die größten Energieerzeugungsunternehmen der Welt zu bedienen sowie die Forderungen der führenden Finanzinstitutionen, die an der Cleantech-Branche beteiligt sind und die wachsenden Anforderungen unserer Vertriebspipeline zu erfüllen", führte er weiter aus.



Oren Rozenbach, ein Partner bei der Swarth Group, fügte hinzu: "Durch das Privileg, bereits frühzeitig mit Ecoppia zusammenarbeiten zu dürfen, konnten wir die agile Arbeitsweise dieses Unternehmens kennenlernen, die es ihm erlaubt hat, seine Führungsposition zu behaupten und das volle Vertrauen aller bedeutenden Marktunternehmen in der Wertschöpfungskette zu gewinnen."



"Dass dieses Unternehmen es in die Technology Fast 50 geschafft hat, demonstriert sein tiefes Verständnis für den Markt", erklärte Herr Shally Tshuva, Technology, Media & Telecommunications Industry Leader bei Deloitte Israel. "Die Präsentation so hoher Wachstumsraten zeigt, dass Ecoppia die Agilität erreicht hat, die notwendig ist, um in einem anspruchsvollen und dynamischem Markt Erfolg zu haben", merkte er dazu an.



Über die Harel Insurance & Finance Group



Die Harel Insurance and Finance Group ist die größte Versicherungs- und Finanzgruppe Israels. Die Harel Group ist das größte und dominierende Unternehmen Israels im Bereich der Krankenversicherung. Das verwaltete Vermögen der Harel Group an Versicherungen, Rentenfonds, Vorsorgereserven, Investmentfonds und Finanzdienstleistungen belief sich zum 30. September 2017 auf insgesamt mehr als 203,5 Mrd. NIS. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.harel-group.com



Über die Deloitte Technology Fast 50



Die Deloitte Technology Fast 50 bieten ein Ranking der Technologieunternehmen mit den schnellsten Wachstumsraten. Dazu gehören - börsennotierte, wie auch private Unternehmen - aus den Bereichen Hardware, Software, Kommunikation, Medien, Life Science und Cleantech aus Israel. Die Preisträger der Technology Fast 50 müssen ihren Hauptsitz in Israel haben und werden auf Grundlage ihrer Wachstumsraten in den letzten vier Jahren ausgewählt. Weitere Informationen erhalten Sie hier: http://bit.ly/2iY7RBU.



Über Ecoppia



Ecoppia entwickelt und produziert innovative Lösungen zur Reinigung von Solarmodulen und maximiert so auf kostengünstige Weise die Leistungsfähigkeit industrieller Anlagen. Die automatisierte wasserlose Technik des Unternehmens entfernt Tag für Tag Verunreinigungen von den Modulen und garantiert damit Spitzenleistungen auch unter den anspruchsvollsten Bedingungen in Wüstengegenden. Unterstützt von einer robusten Steuerungseinheit können die Systeme fernprogrammiert und verwaltet werden, um die Betriebs- und Wartungskosten zu minimieren. Ecoppia ist ein nicht-börsennotiertes Unternehmen, das durch bekannte und routinierte internationale Investitionsfonds unterstützt sowie von einem Team aus Energie- und Roboterexperten geführt wird. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.ecoppia.com.



