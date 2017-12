Eschweiler/Düren (ots) - Nach der schockierenden undercover Dokumentation aus dem Schlachthof Düren, die das Ertrinken im Brühbad, unbetäubte Rinder am Schlachtband und heftige Gewalt gegen Tiere zeigte, fragen sich viele Menschen, warum die Überwachung von Schlachthöfen so kläglich versagt.



SOKO Tierschutz hat im Oktober 2017 einen Arbeiter während einer großen Behördenkontrolle undercover im Schlachthof Eschweiler eingeschleust, ein Betrieb mit einer langen Vorgeschichte an Tierschutzproblemen. Das Resultat: Ähnliche Zustände wie in Düren, obwohl die Mitarbeiter ausdrücklich vorgewarnt wurden und es in dem Betrieb von Kontrolleuren nur so wimmelte. Tiere zeigten trotz Betäubung deutliche Schmerzreaktionen und heftige, koordinierte Abwehrbewegungen. Ein erschöpftes Tier wird brutal und vielfach mit dem Elektroschocker traktiert und das alles unter den Augen der permanenten Videoüberwachung, die extra zur Tierschutz-Überwachung installiert wurde. Und gerade in den kritischen Bereichen bekam man die Kontrolleure kaum zu Gesicht. "Das zeigt, dass weder die angemeldeten Kontrollen, noch die als große Lösung versprochene Videoüberwachung ernsthaft etwas an dem Chaos, dem Rechtsbruch und der Tierquälerei im Schlachthof ändern. Es ist ein Totalversagen des Systems Schlachthof", so Friedrich Mülln von SOKO Tierschutz.



SOKO Tierschutz fordert nach dem erneuten Schlachthofskandal ein hartes Durchgreifen und die Einrichtung von regional unabhängigen Spezialeinheiten mit starken Befugnissen und unangemeldeten Kontrollen. Denn die Landratsämter, haben sich in Sachen Tierschutz und Verbraucherschutz auf ganzer Linie disqualifiziert. "Betriebe wie Düren und Eschweiler müssen als Exempel geschlossen werden. Es kann nicht sein, dass man nach Jahren von Tierschutzproblemen und Schlampereien abwartet, bis beispielhaft eine Ruine wie der Schlachthof Eschweiler pleite geht und die Tiere bis dahin den Preis zahlen müssen", so Mülln. Der Tierschutzverein hat Strafanzeige gestellt.



