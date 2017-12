Köln (ots) - WATCHBOX bietet Tipps für kostenloses Streaming aus seinem vielseitigen Film-Angebot zur Vorweihnachtszeit.



Draußen ist es kalt und dunkel und drinnen duftet es nach Lebkuchen und Kerzenwachs - die Vorweihnachtszeit ist da. Und mit ihr auch der Wunsch nach weihnachtlichen Filmen für gemütliche Stunden auf der Couch alleine oder mit seinen Liebsten. Dazu bietet WATCHBOX Highlights aus seinem Film-Portfolio:



Drei Haselnüsse für Aschenbrödel:



Der Kult-Märchenklassiker von 1973 darf zur Weihnachtszeit einfach nicht fehlen. Jedes Jahr aufs Neue erreicht der Film außergewöhnliche TV-Quoten bei den öffentlich-rechtlichen Sendern. Inhalt: Von ihrer bösen Stiefmutter und der Stiefschwester um Stand und Besitz gebracht, muss Aschenbrödel die schmutzigste Arbeit auf dem Gutshof verrichten. Doch sie ist immer freundlich und alle Angestellten sind ihr zugetan. Auch die Tiere sind ihre Freunde. Eines Tages begegnet sie im Wald einem übermütigen Prinzen und verliebt sich in ihn.



Link: https://www.watchbox.de/filme/drei-haselnuesse-fuer-aschenbr oedel-15351.html



Jack Frost - Der coolste Dad der Welt:



Eine schräge Weihnachtskomödie von 1998 mit Michael Keaton (u.a. bekannt aus Birdman) und Kelly Preston. Inhalt: Jack Frost, ein Rockmusiker, der am Heiligen Abend ums Leben kommt, kehrt genau ein Jahr nach seinem Unfall in Gestalt eines Schneemannes auf die Erde zurück, weil er große Sehnsucht nach seinem Sohn hat. Natürlich glaubt der kleine Charlie dem von ihm gebauten Schneemann zunächst nicht, als dieser ihm erzählen will, er sei sein Vater. Doch dann werden die beiden dicke Freunde und holen all das nach, wofür Jack als viel beschäftigter Rockmusiker früher keine Zeit hatte.



Link: https://www.watchbox.de/filme/jack-frost-der-coolste-dad-der -welt-13637.html



Scrooge:



Die Musical-Verfilmung (1970) von Charles Dickens' Klassiker "Die Weihnachtsgeschichte", wurde vier Mal für die OSCARs nominiert. Für den Hauptdarsteller, Albert Finney, brachte der Film sogar einen Golden Globe ein. Inhalt: Ebenezer Scrooge hasst Weihnachten, verabscheut Menschen und beutet die Angestellten seiner Bank aus. Doch an diesem Weihnachten wird er vom Geist seines verstorbenen Partners besucht, der ihm ankündigt, dass noch drei weitere Geister zu Scrooge kämen, die ihn zum Nachdenken über sein Verhalten anregen würden...



Link: https://www.watchbox.de/filme/scrooge-15497.html



White Reindeer:



Für Indie-Liebhaber ist dieser Film genau das Richtige. Bei "White Reindeer" handelt es sich um eine pechschwarze Indie-Weihnachtskomödie. Der Film feierte beim renommierten SXSW Film Festival 2013 Weltpremiere. Inhalt: Nach einer unerwarteten Tragödie hat Suzanne Probleme, ihr Leben wieder zusammenzuflicken. Sie liebt Weihnachten und freut sich auf nichts mehr, jedoch wird diese Freude durch eben jenes Ereignis abrupt zerstört und sie findet sich in einer Situation wieder, in der sie unkonventionelle Wege gehen muss, um überhaupt weitermachen zu können...



Link: https://www.watchbox.de/filme/white-reindeer-13427.html



Weitere Weihnachtsfilme in der Sammlung "Watch Out For Christmas":



https://www.watchbox.de/sammlung/watch-out-for-christmas-8997



Noch nicht in Weihnachtsstimmung? Kein Problem. Zu den aktuellen Highlights gehören auch genreübergreifend Filme, wie beispielsweise "Boulevard" mit OSCAR-Preisträger Robin Williams in seiner letzten Rolle. In dem feinsinnig inszenierten Drama spielt Robin Williams den 60-jährigen Bankangestellten Nolan, der sein spätes Coming-Out hat. Auf WATCHBOX ist der Film, der zu Beginn des Jahres 2016 in den deutschen Kinos zu sehen war, seit Anfang Dezember bereits vor dessen Free-TV-Premiere abrufbar. Auch die trashige Kult-Reihe "Sharknado" findet sich im vielseitigen Portfolio von WATCHBOX wieder - gigantische Wirbelstürme, gespickt mit fleischlüsternen Haien.



