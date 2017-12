Hamburg (ots) - Die Spannung steigt: Ab Januar 2018 kürt das Fachmagazin für Gesundheitsmarken 'Healthcare Marketing' jeden Monat die besten Bewegtbild-Spots. Der neue Wettbewerb 'Spot des Monats' will eine Plattform für die vielfältigen Formen der Bewegtbild-Kommunikation in der Gesundheitsbranche bieten.



"Die Kommunikation der Zukunft braucht bewegte Bilder - das gilt auch für die Kommunikation im Healthcare-Sektor. Mit unserem neuen Wettbewerb 'Spot des Monats' wollen wir nicht nur die Marketing- und Kommunikations-Entscheider informieren, sondern auch eine Plattform aufbauen, über die sich die Fach-Community austauschen kann", sagt Peter Strahlendorf, Verleger und Herausgeber von 'Healthcare Marketing', zum Start des Wettbewerbs.



Bewegtbild ist ein Kernbestandteil im kommunikativen Mix der Unternehmen - egal ob TV-Spot für ein Produkt, Imagefilm für ein Unternehmen oder erklärende Tutorials zur Therapieanwendung. Da ist die Gesundheitsbranche keine Ausnahme.



"Betrachtet man zum Beispiel allein die Fachansprache von Ärzten, Apothekern und medizinischem Personal in Kliniken und Praxen, so hat der Einsatz von Bewegtbild immens zugenommen. Dank der Digitalisierung können zum Beispiel Filme über Wirkweisen oder Anwendungen von Medikamenten passend an die Zielgruppe ausgespielt werden. So bieten sich Unternehmen neue und vielfältige Chancen, ihre Kunden mit gut gemachten Filmen emotional zu informieren", erklärt Reiner Kepler, Chefredakteur von 'Healthcare Marketing'.



Der 'Spot des Monats' wird in fünf Kategorien ausgezeichnet:



Spots für Professionals (B2B): Digital + Messen und Veranstaltungen



Spots für Verbraucher/Konsumenten/Patienten (B2C): Produkt und Marke + Tutorials und Storytelling-Filme + Image und Awareness



Unternehmen, Institutionen, Agenturen, Produktionsfirmen und Verlage können Spots einreichen, die jeweils in den letzten zwölf Monaten vor dem Einreichungstermin im deutschsprachigen Raum gelaufen sind bzw. zum Zeitpunkt der Einreichung noch laufen. Eine prominent besetzte Jury aus der Medien- und Kommunikationswelt sowie Vertreter aus der Industrie wählen die besten Arbeiten aus. Am Ende des Jahres werden aus den erstplatzierten Filmen die Spots des Jahres gewählt.



Mehr Informationen zu den Einreichungsbedingungen und Teilnahmegebühren finden Sie unter www.healthcaremarketing-spotdesmonats.de



Das Magazin 'Healthcare Marketing' erscheint seit 2006 monatlich im New Business Verlag, Hamburg. Die Fachpublikation berichtet über Marketing-Kommunikation im Pharma- und Gesundheitsmarkt. Sie wendet sich an Entscheider, die in diesem Wirtschaftszweig tagtäglich mit Markenaufbau und -pflege zu tun haben. Zur Medienmarke gehören auch die Website healthcaremarketing.eu sowie ein Kreativranking der Agenturen. Seit 2016 gibt es zudem das Schwester-Magazin 'Dental Marketing', die erste Fachzeitschrift für Kommunikation und Markenführung für die Dentalbranche im deutschsprachigen Raum.



Der inhabergeführte New Business Verlag bringt Fachzeitschriften, Fachbücher und Nachschlagewerke für den Bereich Marketing, Medien und Kommunikation auf den Markt und betreibt parallel auch die dazugehörigen Portale und Websites.



