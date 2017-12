Mainz (ots) - Freitag, 15. Dezember 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Neue Masche der Trickbetrüger - Der so genannte Dachrinnen-Betrug Florian Weiss im Selbstversuch - Ein Tag bei der Polizeiausbildung Modernes künstliches Sprunggelenk - OP mit zementfreiem Protheseneinbau



Gäste im Studio: Wanda Perdelwitz, Schauspielerin Andreas Schmidt-Schaller, Schauspieler



Freitag, 15. Dezember 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



Shopping für Weihnachten - Was ist erlaubt am Arbeitsplatz? Expedition Deutschland: Anrode - Jugendliche restaurieren Kloster Küchenträume: Weihnachts-Rezepte - Morganes Schoko-Tartelettes



Freitag, 15. Dezember 2017, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Tim Niedernolte



Auszeit: Dresden - Unser Reisetipp im Advent



Freitag, 15. Dezember 2017, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Florian Weiss



Die Promi-Outfits der Woche - Ahas und Najas Gastrolle für Götz Otto - Arbeit für "Notruf Hafenkante"



