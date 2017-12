Lieber Leser,

die NVIDIA-Aktie verlor in den vergangenen drei Wochen ca. 15 % an Wert. Nicht viel, wenn man mal den Wertgewinn in den letzten beiden Jahren, in Höhe von 466 %, betrachtet. In diesen beiden Jahren stieg die Aktie innerhalb eines stabilen, technischen Aufwärtstrends, wie der Chart auf Wochenkerzenbasis unten deutlich macht. Die Korrektur, die sich nun seit drei Wochen fortsetzt, brachte den Kurs der Aktie sehr nahe der unteren Begrenzung des aufwärts gerichteten Trendkanals. ... (David Iusow-Klassen)

