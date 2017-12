Berlin (ots) -



Erst kommt die HIPPOLOGICA, dann kommt Weihnachten. In Zukunft läuft es umgekehrt. Vom 25. bis 28. Januar 2018 öffnet das größte Hallenreitsportevent der Hauptstadt erstmals im Rahmen der Internationalen Grünen Woche (19.-28.1.2018) ihre Tore. Pferdefans, Reitsportliebhaber und unternehmungslustige Familien dürfen sich auf spannende Turniere, Wissensangebote und Wendy freuen.



Beliebte Sport-Highlights und die jungen Wilden



Markenzeichen der HIPPOLOGICA bleibt auch in Zukunft das anspruchsvolle Sportprogramm. Dreh- und Angelpunkt der Reitsportauseinandersetzungen wird die Tierhalle 25. Hier finden von Freitag bis Sonntag (26.-28. Januar) die HIPPOLOGICA-MASTERS im Springreiten und Fahren statt. Doch damit nicht genug: Neben dem HIPPOLOGICA-Voltigier-Cup am 26. Januar bietet der Reitplatz die Bühne für das Kombinierte Hindernisfahren für Zweispänner (Klasse M) am 27. und 28. Januar. Beim Großen Preis der HIPPOLOGICA (Springen, Klasse S**) erleben die Besucher am 28. Januar ein tosendes Finale. In jedem Fall wird Spitzensport gezeigt, denn unterm Funkturm treffen erneut die besten Reiter aus Berlin-Brandenburg sowie namhafte Konkurrenten aus den umliegenden Bundesländern aufeinander.



Ein besonderer Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf der Nachwuchsförderung. Auf der kommenden HIPPOLOGICA feiern daher auch zwei neue Dressurformate Premiere: der Bernhard-von-Albedyll Jugendförderpreis 2017/2018 am 26. und 27. Januar sowie das Finale des Nürnberger Burg-Pokals der Junioren am 28. Januar.



Pferdegesundheit: Spannende Informationen aus erster Hand



Die HIPPOLOGICA ist auch dieses Mal wieder der richtige Ort für hilfreiche Wissensangebote und den direkten Draht zu den Pferdeexperten. Vier Tage lang können sich Pferdeliebhaber im HIPPOFORUM - dem Zentrum für Information sowie Aus- und Weiterbildung - den neuesten Wissensstand zu aktuellen Gesundheitsthemen rund ums Pferd abholen. Das HIPPOFORUM befindet sich erstmals im zentral gelegenen Marshall-Haus auf dem Berliner Messegelände. Renommierte Ausbilder, Pferdeosteopathen und Ernährungsprofis teilen hier ihr wertvolles Know-how in spannenden Vorträgen und Seminaren. Das thematische Lehrangebot reicht von Arthrose und Atemwegserkrankungen über Equikinetic, Gymnastizierung und Magengeschwüre bis hin zu physikalischer Gefäßtherapie und Sattelanpassung.



HIPPOLOGICA proudly presents: Wendy 2 - Freundschaft für immer



Ob jung oder alt, ob Pferde-Fan oder nicht - jeder in der Republik kennt Wendy. Sie trägt den berühmten Namen Thorsteeg, ist 15 Jahre alt und liebt ihre beiden Pferde Penny und Dixie. Eines ihrer Abenteuer wurde im letzten Jahr erstmals fürs Kino verfilmt. Jetzt kommt die Titelheldin zur HIPPOLOGICA. Sonntag, den 28. Januar können sich Familien, Pferde- und Filmliebhaber schon einmal rot im Kalender markieren. Da kommt die Hauptdarstellerin Jule Hermann zusammen mit Henriette Morawe, die im Film die Rolle der Vanessa spielt, aufs Berliner Messegelände, um ihr neues Abenteuer aus 'Wendy 2 - Freundschaft für immer' vorzustellen (Kino-Start: 22. Februar). Um 12 Uhr geben die beiden pferdebegeisterten Jungschauspielerinnen großen und kleinen HIPPOLOGICA-Besuchern eine exklusive Autogrammstunde und beantworten Fan-Fragen. Alle Informationen zum Film gibt es unter Wendy2 und www.Wendy2.de.



Pferdige Angebote auf der Grünen Woche



Nicht nur die HIPPOLOGICA ist von Blesse bis Schweif auf Pferd eingestellt, auch die Grüne Woche bietet in diesem Jahr viel für Reitsport- und Pferdeliebhaber. Am ersten Messewochenende (19. - 21.01.2018) finden in der Tierhalle 25 beispielsweise die ersten internationalen ARENA Polo Masters statt. Die HIPPOLOGICA-Besucher kennen den Wettkampf bereits von der HIPPOLOGICA 2016, als das erste offizielle Polo-Turnier dort Premiere feierte und bei den Zuschauern für eine tolle Stimmung sorgte. Der dreitägige Polowettbewerb dient als tolle Einstimmung auf die HIPPOLOGICA eine Woche später. Außerdem wird die extrem bedrohte Rasse Altwürttemberger Pferd als "Gefährdete Nutztierrasse des Jahres" auf der Erlebnismesse im Mittelpunkt stehen. In der Halle 25 zeigen diese Pferde im Schauprogramm ihre Vielseitigkeit. Als echtes Allroundtalent eignet sich der Altwürttemberger als zuverlässiger Freizeitpartner vor der Kutsche, als ausgeglichenes Therapiepferd, im Voltigiersport und auch im Turniersport bis Klasse L ist dieses Pferd zu finden.



Über die HIPPOLOGICA:



Das Hallenreitsportevent Nummer eins in der Hauptstadt wird ab 2018 an den letzten vier Veranstaltungstagen der Internationalen Grünen Woche Berlin stattfinden. Im kommenden Jahr fällt der Zeitraum damit auf den 26. bis 28. Januar 2018. Sport, Shopping und Wissensangebote bleiben weiterhin fester Bestandteil der HIPPOLOGICA. Reiter, Pferdesportfans und Züchter aus der Region können nun zusätzlich auch das kulinarische und informative Angebot der Grünen Woche nutzen.



