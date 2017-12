Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag etwas schwächer beendet. Der Leitindex SMI startete bereits mit Abgaben in den Tag, ehe er ins Plus vorrückte. Die am Vortag erstmals seit gut zwei Jahren überschrittene Marke von 9'400 Punkten musste der Index jedoch in der Schlussauktion unter dem Druck des Schwergewichts Nestlé wieder hergeben. Im Fokus standen am Berichtstag die Zinsentscheide aus den USA, der Eurozone, Grossbritannien und der Schweiz. Marktbewegende Überraschungen waren aus den Aktionen und Aussagen der Notenbanker aber nicht herauszulesen, wie Händler erklärten.

Bereits am Vorabend hatte die US-Notenbank Fed den Leitzins wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte erhöht und auf weitere Zinsschritte im kommenden Jahr hingewiesen. Ökonomen sprachen anschliessend gar davon, dass anstatt der bislang erwarteten drei, vier moderate Zinserhöhungen durchgeführt werden könnten. Die SNB und die EZB halten hingegen weiter an ihrer ultralockeren Geldpolitik fest. EZB-Chef Mario Draghi gab sich dabei vor Medienvertretern zuversichtlich, was die Entwicklung der Inflation betrifft. Diese rücke in der langfristigen Betrachtung weiter auf das Ziel von knapp 2% zu, sagte er.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss am Donnerstag mit 0,12% im Minus bei 9'383,02 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) lag am Ende nur noch mit 0,03% ...

