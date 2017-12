Berlin (ots) -



Ex-Handballprofi und TV-Experte Stefan Kretzschmar wird offizieller Markenbotschafter von LeoVegas SPORT



Der schwedische Sportwetten-Anbieter und offizielle Partner der DKB DHL baut damit sein Engagement im deutschen Handball weiter aus



Das skandinavische Mobile-Gaming-Unternehmen LeoVegas.com stellt heute Stefan Kretzschmar als ersten offiziellen Markenbotschafter für LeoVegas SPORT im deutschsprachigen Raum vor. Der ehemalige Nationalspieler und Linksaußen des SC Magdeburg steht wie kein Zweiter für die "goldene Generation" des deutschen Handballs und gilt bis heute auch international als Aushängeschild und Experte des Handballsports.



Der gebürtige Leipziger sieht in LeoVegas SPORT einen Partner auf Augenhöhe und freut sich auf die Zusammenarbeit. "Bei LeoVegas SPORT steht der Spaß am Wettkampf jederzeit im Mittelpunkt - das war für mich damals als aktiver Sportler immer das wichtigste und gilt auch heute als TV-Experte noch. Ich will als Markenbotschafter glaubwürdig sein und weil es bei LeoVegas SPORT vordergründig um Wettkampf und Know-How geht, freue ich mich besonders auf die gemeinsamen Projekte und Aktionen in der Zukunft."



Mit der Zusammenarbeit baut LeoVegas SPORT sein Engagement im deutschen Handball weiter aus. Seit diesem Jahr ist das LeoVegas SPORT bereits offizieller Sportwettenpartner der DKB HBL, der "stärksten Liga der Welt", und zeichnet im Rahmen der Kooperation regelmäßig den Spieler des Monats aus.



Tobias Scholz, LeoVegas SPORT Leiter Marketing DACH: "Wir sind froh, mit Stefan Kretzschmar einen anerkannten Experten für uns gewinnen zu können. Ob auf oder neben dem Platz - Stefan hat unzählige Male bewiesen, dass er ein authentischer Typ mit Werten ist und uns war sofort klar, dass wir mit ihm den richtigen Markenbotschafter gefunden haben, um uns mittelfristig als führender Anbieter für Sportwetten in Deutschland etablieren zu können. Starker Mann. Starker Partner."



Details zum Unternehmen: LeoVegas SPORT ist ein Produkt der LeoVegas Gaming Ltd. Diese wurde im Jahr 2012 gegründet und ist eines der am schnellsten wachsenden iGaming-Unternehmen Europas. LeoVegas SPORT bietet Sportwetten-Erlebnisse auf allen Geräten, wie z.B. Tablets, Smartphones oder Desktops und wird im Nasdaq First North der Stockholmer Börse gehandelt. Besonderen Fokus legt das Unternehmen auf Benutzerfreundlichkeit und maximale Geschwindigkeit bei Wetten auf dem Smartphone oder Tablet.



Für seine iGaming Angebote gewann der skandinavische Sportwetten-Anbieter bereits zahlreiche Preise. Unter anderem als Gewinner "2017's Rising Star in Sports Betting' by SBC", "Sports Book Of the Year' at the 2017 Malta iGaming Awards", "Best Native App" bei den EGR Marketing und Innovation Awards 2017; und Platz 14 im Jahr 2017 auf der EGR Power 50 Liste der einflussreichsten Gaming-Anbieter.



