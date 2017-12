Mario Dragi lässt Anlegerherzen höher schlagen, RWE weiter unter Druck

Nach der gestrigen Entscheidung der US-Notenbank Fed, die Leitzinsen ein drittes Mal in diesem Jahr anzuheben, verbrachte der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) die meiste Zeit des Donnerstaghandels im Minus. Wie gut jedoch, dass die EZB helfend zur Stelle war.

Das war heute los. Für den DAX ging es zeitweise um bis zu 0,9 Prozent in die Tiefe. Doch der Blick auf die EZB hellte die Stimmung am deutschen Aktienmarkt auf, so dass das wichtigste deutsche Börsenbarometer sogar in die Gewinnzone drehen konnte. Anleger freute der Umstand, dass die europäischen Währungshüter um Notenbankchef Mario Draghi weiterhin eine sehr lockere Geldpolitik fahren wollen, obwohl sie sich in Bezug auf die wirtschaftlichen Aussichten in der Eurozone sogar etwas optimistischer als zuletzt zeigten. Und dass Anlegern eine lockere Geldpolitik gefällt, konnten wir in den vergangenen Jahren sehr gut beobachten.

