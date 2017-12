BRÜSSEL (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron setzt auf zügige Fortschritte bei der Regierungsbildung in Deutschland. Im Idealfall werde es im Februar oder März eine Koalition mit einem Regierungsprogramm geben, hieß es am Donnerstag nach einem Gespräch zwischen Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel aus Élyséekreisen. Es sei klar, dass es vorher keine Fortschritte bei großen EU-Reformprojekten geben könne.

Macron traf Merkel am Donnerstag am Rande des EU-Gipfels in Brüssel. Der Franzose schrieb danach über den Kurznachrichtendienst Twitter, "Frankreich und Deutschland sprechen mit einer Stimme für die Gestaltung eines neuen Europa."/aha/DP/zb

AXC0296 2017-12-14/18:27