Laut eines Berichts wird der Niederländer Hans Vijlbrief neuer Chef der Euro Working Group. Das Euro-Spitzengremium, dem Finanzstaatssekretäre der Euro-Staaten angehören, wolle Vijlbrief am Freitag in einer Telefonkonferenz zum Vorsitzenden wählen, sagten hochrangige EU-Diplomaten dem "Handelsblatt".

Vijlbrief folgt auf den Österreicher Thomas Wieser, der nach fünf Jahren an der Spitze der Euro Working Group Ende des Jahres in den Ruhestand geht. Vijlbrief gilt als Vertrauter des scheidenden Euro-Gruppen-Chefs Jeroen Dijsselbloem. Dijsselbloem übergibt den Euro-Gruppen-Vorsitz Mitte Januar an den portugiesischen Finanzminister Mario Centeno.