Paris - Die jüngsten Entscheidungen bedeutender Notenbanken haben die Anleger an Europas Börsen ernüchtert. Nachdem es keine positiven Überraschungen gegeben hatte, schlossen die wichtigsten Indizes am Donnerstag klar im Minus. "Weder die Federal Reserve (Fed) in den USA, noch die Europäische Zentralbank (EZB) vermochten es, den Aktienmärkten vor Weihnachten noch einmal Leben einzuhauchen", schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets.

Der EuroStoxx 50 weitete seine Vortagesverluste aus und fiel um 0,71 Prozent auf 3'556,22 Punkte. Für den französischen Leitindex CAC 40 ging es um 0,78 Prozent auf 5'357,14 Punkte nach unten, und der britische FTSE 100 büsste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...