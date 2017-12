Nach Ansicht der Analysten ist der globale Zubau vor allem durch die Verfügbarkeit des Polysiliziums im kommenden Jahr begrenzt. Haupttreiber ist demnach erneut China. In Indien und den USA trüben sich die Aussichten hingegen ein.Im kommenden Jahr werden weltweit Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 108 Gigawatt zugebaut werden. Das ist die aktuelle Prognose von IHS Markit, die das Institut am Donnerstag im "PV Demand Market Tracker" veröffentlichte. Getrieben werde der weitere Anstieg insbesondere durch die starke Nachfrage in China in der ersten Jahreshälfte. IHS Markit zufolge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...