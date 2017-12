Bonn (ots) - CHEFKOCH.de, Europas größte Koch-Community, bietet eine eigene App für Googles digitalen Sprachassistenten. Neben der Suchfunktion aus über 300.000 Rezepten bietet die App auch Inspiration über die Funktionen "Rezept des Tages" und "Was koche / was backe ich heute?". Alle Rezepte stammen als User generated Content von CHEFKOCH-Nutzern, bewertet und kommentiert von der großen Koch-Community.



Die CHEFKOCH-Anwendung macht das Kochen noch einfacher: Hat man sich für ein Rezept entschieden, gibt der Assistent Detailinformationen zum Rezept wie Zubereitungszeit, Schwierigkeitsgrad und Bewertung. Über einen einfachen Dialog steuern Nutzer das Vorlesen der Zutaten und der schrittweisen Anleitung. Gleichzeitig erhält man den Rezeptlink und bekommt das Gericht auf dem Smartphone oder Tablet angezeigt.



Die Beta-Version der Anwendung wurde heute gelauncht. Im Januar 2018 folgt eine umfangreiche Erweiterung, die unter anderem die Verbindung mit dem eigenen CHEFKOCH-Konto ermöglicht. Rezepte können so im eigenen Kochbuch gespeichert und jederzeit abgerufen werden. Zudem können die Einkaufsliste genutzt, Rezepte bewertet und sogar Kommentare diktiert werden. Die App ist auf jedem Smartphone, Google-Home- oder Endgerät verfügbar, auf dem der Google Assistant installiert ist, und wird per Sprache aktiviert, eine Installation ist nicht notwendig.



Martin Meister, Geschäftsführer CHEFKOCH.de: "Über intelligente Assistenten können wir, ergänzend zu unserer Website und unseren Apps für iOS und Android, ab sofort einen neuen Zugang zu unseren Rezepten anbieten. Wir glauben, dass Sprachassistenten ein großes Potenzial haben und wollen, dass CHEFKOCH.de zukünftig noch präsenter und nützlicher in der Küche ist."



CHEFKOCH.de ist ebenfalls als Skill für Amazon Echo verfügbar. Für Amazon Echo Show wurde der digitale Sprachassistent zuletzt um die Möglichkeit der Bildschirmausgabe ergänzt



