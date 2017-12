Der Rüstungskonzern Lockheed aus Amerika bleibt zuversichtlich: Er geht davon aus, dass die deutsche Bundeswehr sein Tarnkappen-Kampfflugzeug kaufen wird. Das Verteidigungsministerium prüft derzeit allerdings ein anderes Kampfflugzeug.

Der US-Konzern Lockheed Martin rechnet sich weiter Chancen auf den Verkauf seines Tarnkappen-Kampfflugzeugs F-35 an die Bundeswehr aus, obwohl das Verteidigungsministerium primär den Eurofighter als Nachfolger für die Tornado-Kampfjets prüfen will. "Wir erwarten einen offenen und fairen Wettbewerb", erklärte Lockheed-Sprecher Eric Schnaible. "Wir sind zuversichtlich, dass die F-35 aktuell die beste Wahl für die Luftwaffen der Nato und für eine glaubwürdige Abschreckung in Zukunft ist." Auch beim US-Militär wurde darauf verwiesen, dass der Auswahlprozess gerade erst begonnen habe. "Die USA sind zuversichtlich, ...

