Liestal - Sparpotenziale bei Biosimilars in Höhe von 100 Millionen Franken werden durch falsche Anreize im Gesundheitssystem im Keim erstickt.

Mit der nicht durchdachten Forderung nach Einführung eines Referenzpreissystems für Medikamente - bei diesem System würden wir Patienten laufend entweder zum Medikamentenwechsel oder zum Draufzahlen gezwungen werden, und ohne Zuzahlung in der Apotheke bekämen wir nicht mehr das Präparat, das wir kennen und dem wir vertrauen - wird die Aufmerksamkeit von den wahren Problemen im schweizerischen Gesundheitssystem abgelenkt. Die Advokaten des Referenzpreissystems - allen voran der Preisüberwacher - machen einen entscheidenden Denkfehler.

Die Nachahmerpräparate sind in der Schweiz nicht zu teuer, vielmehr ist ihr Marktanteil im EU-Vergleich unterdurchschnittlich und ihr Wachstum wird durch Fehlanreize und bürokratische Hürden entscheidend behindert, was wiederum die Entwicklung von Skaleneffekten und damit verbundenen möglichen günstigeren Preisen unterdrückt. Dies lässt sich anschaulich am Beispiel von Biosimilars, den Nachahmerprodukten von Biopharmazeutika, darstellen. Ähnlich wie dies bei Generika der Fall ist, werden diese hochentwickelten Arzneimittel ...

