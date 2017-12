Eine Reform der Währungsunion muss mehr Stabilität bringen. Sonst kann man sie auch gleich bleiben lassen.

Die beste Landkarte hilft einem nicht, wenn die Orientierung fehlt. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat sogenannte Roadmaps als sein liebstes Politikinstrument entdeckt. Das neueste Exemplar zur Reform der Euro-Zone zeigt aber leider, wie wenig diese wohlklingenden Pläne bringen, wenn Weg und Ziel umstritten sind.

Schon jetzt ist absehbar, dass die Staats- und Regierungschefs der Euro-Zone bei ihrem Gipfel am Freitag wenig Gefallen an den jüngsten Vorschlägen der Kommission finden werden. Zu dreist ist der Versuch der EU-Zentrale, Macht an sich zu ziehen. In Berlin dürfte besonders der Vorstoß, mehr Umverteilung in der Euro-Zone einzuführen, auf heftigen Widerstand stoßen.

Doch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...