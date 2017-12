Frankfurt (ots) - Zum Jahreswechsel wurde der gesamte Webauftritt des Fotografen Moritz Reich aus Frankfurt am Main überarbeitet. In Zusammenarbeit mit der Frankfurter Internetagentur Seotrust GmbH & Co KG wurde ein komplett neues Kommunikationskonzept entwickelt, welches eine optimierte User Experience im Fokus hat. Ziel hierbei ist es, das sich potentielle Kunden noch leichter informieren können und gleichzeitig der Webauftritt als Kommunikationsschnittstelle zwischen Fotograf und Kunde dient.



Werbefotografie und Events im Fokus



Weiter wurde innerhalb der modernen Kommunikation darauf geachtet die Kernkompetenzbereiche noch klarer zu transportieren. So stehen bei Moritz Reich die Themen Werbefotografie und Eventfotografie im Zentrum seiner Arbeiten. Zu seinen Kunden gehören überwiegend Unternehmen, welche besonderen Wert auf Qualität und Ablauf der Auftragsdurchführung legen.



Bei dem Relaunch der Webseite wurde neben einer klaren Positionierung auch besonderen Wert auf die Nutzerfreundlichkeit bei der Bedienung von mobilen Endgeräten geachtet. Mit einem Nutzeranteil von weit über 40% bestand die Herausforderung darin die Darstellungen der Fotografien auch auf kleineren Bildschirmen optimal auszugeben. Daher wurde bei der Projektumsetzung auf Vergrößerungsansichten gänzlich verzichtet. Die Bilder des Fotografen aus Frankfurt werden daher nun grundsätzlich in einer bildschirmfüllenden Größe ausgegeben. Unter der URL https://www.fotograffrankfurt.com ist die Webseite seit dem 14.12.2017 umgestaltet.



OTS: Moritz Reich Fotografie newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129046 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129046.rss2



Pressekontakt: Moritz Reich Hufnagelstraße 28A 60326 Frankfurt Tel: +49 (0) 176 / 84847670 E-Mail: hallo@moritzreich.de