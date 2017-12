Der EU-Gipfel ist Auftakt der zweiten Phase der Brexit-Verhandlungen. Weil die Briten aber keine klare Vorstellung von ihrer Zukunft außerhalb der EU haben, ist eine Einigung nicht sicher.

Die erste Phase war schwierig, die zweite wird noch schwieriger. Darin sind sich in Brüssel alle einig, bevor der EU-Gipfel an diesem Donnerstag und Freitag die zweite Phase der Brexit-Verhandlungen einleitet. Die Staats- und Regierungschef werden der britischen Premierministerin Theresa May heute Abend signalisieren, dass die Voraussetzungen für den Übergang erfüllt sind. Der formale Beschluss zu Phase zwei fällt am Freitag, wenn May längst wieder abgereist ist.

Zehn Monate haben Europäer und Briten nun Zeit, um die Konditionen für eine Übergangsperiode und die genauen Modalitäten der Beziehung danach zu verhandeln. EU-Ratspräsident Donald Tusk spricht bereits von einem "furiosen Rennen gegen die Zeit".

Für beide Seiten steht viel auf dem Spiel, denn ohne Einigung droht ein harter Brexit. Großbritannien und die EU würden dann nach den Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) miteinander handeln, alleine auf Pkw würden zehn Prozent Zölle anfallen. Beide Seiten würde das hart treffen. Gerade erst rechnete ifo-Präsident Clemens Fuest vor, dass Großbritannien in einem solchen Szenario Einbußen von 16 Milliarden Euro im Jahr entstehen würden. Auch die EU hätte einen beträchtlichen Schaden von jährlich 44 Milliarden Euro. Alleine ...

