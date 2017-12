Die US-Bank JPMorgan hat Glencore von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 320 auf 450 Pence angehoben. Wachstum und Kapitaldisziplin dürften im kommenden Jahr mehr Schwung in die Bewertung von Minenwerten bringen, schrieb Analyst Fraser Jamieson in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Konsensschätzungen dürften steigen, sodass er an Werte wie Glencore etwas optimistischer herangehe. Die Titel hat er nun auf der "Focus List"./tih/zb Datum der Analyse: 14.12.2017

AFA0107 2017-12-14/19:20

ISIN: JE00B4T3BW64