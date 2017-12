- Cloud-Kernsysteme setzen sich durch

FINEOS Corporation, ein marktführender Anbieter von Kernsystemen für die Lebens-, Unfall- und Krankenversicherungsbranche, meldete heute, dass drei neue Kunden FINEOS als Cloud-Service erworben haben.

Diese drei in den USA, Schweden bzw. Kanada ansässigen Kunden haben FINEOS-Lizenzen für die Kernverarbeitungsanforderungen bei Gruppenversicherungen erworben. In Partnerschaft mit Amazon Web Services (AWS), dem weltweiten Anbieter von IaaS-Clouds, liefert FINEOS seine Software als SaaS-Angebot (Software-as-a-Service).

FINEOS Insurance Cloud richtet sich gezielt an die spezifischen Compliance- und Sicherheitsanforderungen der Versicherungsbranche. Mit einem einfachen Abonnementpreismodell, dem FastTrack-Implementierungskonzept, 24/7-Support und kontinuierlichen Aktualisierungen ist die FINEOS Insurance Cloud zukunftsweisend für Kernsysteme der Versicherungsbranche.

Zum Thema "Cloud" äußerte Gartner, dass ein Unternehmen ohne Cloud-Nutzung im Jahr 2020 ebenso selten sein werde wie es heute ein Unternehmen ohne Internetnutzung sei. Die Strategie von FINEOS, der Cloud oberste Priorität zu geben, bietet Kunden alle Vorteile von SaaS in der Cloud. Dazu zählen digitaler Service und Zugang zur API-Ökonomie auf einer kosteneffektiven, flexiblen und sicheren Plattform.

Michael Kelly, CEO bei FINEOS, äußerte sich zu den drei Neukunden: "Wir stellen erfreut eine wachsende Nachfrage nach unserem Produktangebot als Cloud Service fest. Unsere Kunden erkennen die Vorteile offener Kernsysteme in der Cloud, die von einem vertrauenswürdigen Partner verwaltet werden. Wir haben AWS als Partner gewonnen, um ein offenes, nicht proprietäres SaaS-Angebot für Versicherungsträger zu einzurichten, das die strikten Anforderungen der Branche im Hinblick auf Zuverlässigkeit und Sicherheit erfüllt. Unser Neukunde in den USA hat außerdem FINEOS Absence erworben, um das Gesetz in New York bezüglich der Regelung für staatlich bezahlten Urlaub zu erfüllen, das nächsten Monat in Kraft tritt. Wir freuen uns über das Interesse und die Dynamik, die wir auf dem Markt erfahren, und werden weiterhin in unser Produktpaket investieren, um die Erfordernisse unseres Kundenstamms zu erfüllen."

FINEOS ist ein weltweit marktführender Anbieter von Kernsystemen für Versicherungsträger mit Kunden in neun Ländern. Das Unternehmen zählt 8 der Top-20 Gruppen für Lebens-, Unfall- und Krankenversicherung in den USA und 4 der Top-5 Lebens-, Unfall- und Krankenversicherer in Australien zu seinen Kunden. FINEOS verfügt über langjährige Erfahrung mit Versicherungsgesellschaften in Nordamerika, Europa und dem Asien-Pazifik-Raum.

