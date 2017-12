Berlin (ots) - Die Frage ist, wie realistisch die neue Terminansage sein wird. Strukturelle Probleme des Projekts dauern an. Die Aufgabe, den BER fertigzustellen, hätte längst aus der Flughafengesellschaft ausgegliedert werden müssen. Stattdessen gibt es Beteiligte, deren Vertrag mit der Fertigstellung des BER endet - kein Anreiz, Tempo zu machen. ... Beobachter sagen, dass dank regelmäßiger TÜV-Berichte der Überblick über das Projekt besser geworden ist. Schwach, ganz schwach zeichnet sich inzwischen Licht am Ende des Tunnels ab. Hoffen wir, dass es bald heller wird.



