Die Netzbetreiber in den USA dürfen zukünftig Internetdienste gegen Bezahlung bevorzugen. Damit entstehe ein Zwei-Klassen-Internet, befürchten Kritiker, doch die zuständige Behörde hat sich davon nicht abhalten lassen.

Der New Yorker Generalstaatsanwalt ist empört: "Millionen von gefälschten Kommentaren haben die Abstimmung beeinflusst, darunter zwei Millionen, bei denen die Identitäten von echten Personen gestohlen wurde, das ist ein Verbrechen", erklärt Eric Schneiderman auf seiner Internetseite. "Und ohne bei einer Untersuchung kooperieren zu wollen, prescht die FCC bei ihrem Vorhaben voran, auf Basis dieser korrumpierten Abstimmung abstimmen zu wollen."

Die FCC, Federal Communications Commission, ist die Regulierungsbehörde in den USA, die sich unter anderem um die Regeln für die Internetinfrastruktur kümmert, ähnlich der Bundesnetzagentur in Deutschland. Bei Abstimmung geht es um nichts weniger, als den Umgang mit den Daten der Amerikaner. Die FCC hat heute darüber abgestimmt, ob die Netzneutralität in den USA aufgehoben wird. Dann dürfen Netzbetreiber die Daten von Diensteanbietern wie Google oder Netflix gegen Bezahlung schneller durchleiten, als die von denen, die nicht bezahlen. Nun hat die FCC dafür gestimmt, sie abzuschaffen.

Dabei hatte es im Vorfeld nicht nur Proteste gegen die Abschaffung gegeben, Generalstaatsanwalt Schneidermann und FCC-Kommissarin Jessica Rosenworcel hatten sich gestern klar dafür ausgesprochen, die Abstimmung zu verschieben. "Das ist verrückt", lies Rosenworcel erklären. "19 Generalstaatsanwälte aus dem ganzen Land haben uns gebeten, die Entscheidung zu verschieben, damit sie den Fall untersuchen können und trotzdem sollen wir in weniger als 24 Stunden darüber abstimmen, den Schutz der Netzneutralität auszuradieren." Noch ist völlig unklar, welche Absicht hinter den Millionen falschen Kommentaren steht.

Geholfen hat es nicht. Die Kommission hat für die Abschaffung gestimmt. Welche Folgen die Entscheidung hat, wird sich zeigen. Zwar hatten in den vergangenen Jahren große Internetkonzerne wie Google oder Facebook öffentlich für die Beibehaltung der Netzneutralität ausgesprochen, wohl auch weil sie kein Geld für die schnellere Durchleitung ihrer Daten ausgeben wollten - aber zahlen werden sie wahrscheinlich trotzdem. Sobald ein Unternehmen damit beginnt, werden andere nachziehen müssen, um nicht ins Hintertreffen zu geraten.

Paul Gallant, Analyst bei der Investmentbank Cowen, sagte der Nachrichtenagentur Bloomberg: "Ich bin mir nicht sicher, ob Google, Netflix oder Facebook noch den Schutz des freien Internets brauchen. Sie haben viel mehr Macht als früher ...

