The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.12.2017



ISIN Name



AU000000TTS5 TATTS GROUP LTD.

FI4000051057 STOCKMANN OYJ 12-18

SE0010219774 BLACK EAR.FAR.SDR DL-,01