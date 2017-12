Polens neuer Ministerpräsident Morawiecki geht von einem EU-Verfahren zum Entzug der Stimmrechte aus. Anlass für ein solches mögliches Verfahren ist Polens neue umstrittene Justizreform.

Der neue polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki rechnet wegen der umstrittenen Justizreform in seinem Land mit einem Verfahren zum Entzug der Stimmrechte. Da die EU-Kommission solche Pläne habe, dürfte sie sie auch umsetzen, sagte Morawiecki am Donnerstag auf einem EU-Gipfel in Brüssel. Termin dafür sei der kommende Mittwoch. "Bei solch einem unfairen Verfahren werden wir von Anfang an bis zum Ende ganz sicher mit unseren Partnern ...

