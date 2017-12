Ravensburg (ots) - Es geht nicht um einzelne grüne Ranken, es geht nicht um einen Fahrradparkplatz mehr. Das sind nur Symbolthemen in einer Debatte, die wesentlich komplexer ist. Bauen ist teuer geworden und das bremst den dringend benötigten Zuwachs an Wohnungen.



Am meisten tragen die gestiegenen Preise für Bauland bei: 2016 mussten Bauherren 33 Prozent mehr dafür zahlen als 2011. Weitere Kostentreiber sind hohe Energieeffizienz-Anforderungen sowie Schall- und Brandschutz. Die Ansprüche der Kunden steigen, das treibt Preise nach oben. Lange Genehmigungsverfahren tun ihr übriges.



Die Politik hat jahrelang zu wenig getan, nun muss sie den Brand löschen. Eine Lösung: Bestimmte Auflagen auf Zeit aussetzen, für bestimmte Regionen und eine begrenzte Zahl von Projekten. Das mag schmerzen. Doch sozialen Unfrieden kann niemand wollen. Genau der droht aber, wenn Mittelschicht-Einkommen nicht mehr für angemessene Wohnungen reichen.



OTS: Schwäbische Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/102275 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_102275.rss2



Pressekontakt: Schwäbische Zeitung Redaktion Telefon: 0751/2955 1500 redaktion@schwaebische-zeitung.de